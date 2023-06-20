В ЛНР раскрыли потери ВСУ за неделю Марочко: ВСУ за неделю потеряли более 2,3 тысячи бойцов в зоне СВО

Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате боевых действий на Украине за последнюю неделю погибли более 2,3 тысячи бойцов ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что более 60% украинских военных были убиты на Донецком направлении.

За отчетный период ВС РФ было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на Донецком направлении — более 1,5 тысячи военнослужащих, — сказал Марочко.

Также он сообщил, что российские военные уничтожили свыше сотни единиц военной техники ВСУ, включая 60 автомобилей, 30 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным российского военного ведомства, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.