В Косово введут запрет на въезд машин с сербскими номерами

Фото: Гавро Дешич/РИА Новости

Контрольно-пропускной пункт «Яринье» на административной линии между Центральной Сербией и Косово

В Косово больше не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами, заявил премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти в интервью Bloomberg. По его словам, 1 сентября, когда будет введен запрет, будет «тихим, обычным днем». Если ситуация обострится, то полиция и миротворческие силы НАТО сумеют прекратить конфликт.

Курти сказал, что больше не будет откладывать, добавив, что ожидает, что 1 сентября «будет тихим, обычным днем». По его словам, если ситуация действительно перерастет в насилие, полиция и миротворческие силы НАТО численностью 3800 человек прекратят ее, — говорится в сообщении.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово усилилась в июле. Тогда косовские власти объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы.

Также было заявлено об обязательной перерегистрации машин с сербскими номерами. Их собирались заменить на номера с местными обозначениями и гербом Косово. При этом сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это ответ на действия Белграда, который не признает выданные Косово удостоверения.

У погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться протестующие, зазвучали выстрелы, сработали сирены. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что Косово собирается начать операцию против косовских сербов. Обстановка нормализовалась после того, как косовские власти отложили до 1 сентября введение запрета на въезд автомобилей с сербскими номерами.