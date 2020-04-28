В КНР заявили, что переломная точка пандемии зависит от США

https://static.news.ru/photo/47bfa2a6-894e-11ea-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Переломная точка мировой пандемии коронавирусной инфекции нового типа во многом зависит от ситуации в США, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, точка перегиба зависит от эпидемиологической ситуации, которая сложится за пределами Китая. В ключевой момент, подчеркнул Наньшань, необходимо будет смотреть за уровнем распространения коронавируса в США.

Важным переменным моментом эпидемиолог назвал конец мая 2020 года. Как отметил Наньшань, многие страны всё ещё подвержены высокому риску. И Китай, подобно всем остальным государствам, не может отделиться от мира.

Глобальная ситуация улучшится только в том случае, если все случаи заражения в ведущих странах мира будут под контролем и пойдут на спад, — цитирует эпидемиолога ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Китая приняли решение отправить в Кувейт группу специалистов здравоохранения для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявили в МИД страны.