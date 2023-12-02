В Китае раскрыли причину волны респираторных заболеваний в стране Госкомитет: респираторные заболевания в КНР вызваны известными возбудителями

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Причиной волны респираторных заболеваний в Китае стали известные ученым патогены, которые провоцируют грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна. Ведомство призвало граждан не паниковать и лечиться общепринятыми методами.

Все распространенные в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями, — приводит агентство слова Ми Фэна.

Власти Китая связывают появление новых очагов инфекций с отменой ограничений, которые вводились в стране на время пандемии COVID-19. Подчеркивается, что никаких новых патогенов, которые могли бы резко ухудшить состояние организма, за последнее время на территории КНР не выявляли.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой не представляют опасности и не имеют пандемического потенциала. Представитель организации Маргарет Харрис напомнила, что эта болезнь лечится антибиотиками и четко выявляется во многих странах. По ее словам, ВОЗ следит за ситуацией в КНР и предоставляет консультации по лечению.