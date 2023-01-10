В Японии назвали российское оружие, ставшее «головной болью» США Shukan Gendai: российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали головной болью для США

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Настоящей головной болью для США стали новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард». Об этом сообщает японское издание Shukan Gendai. Отмечается, что речь идет о боевой системе, уничтожение которой представляется крайне затруднительным. Как пишет издание, в этой задаче не могут помочь даже американские системы ПВО.

Даже если «Авангард» удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия, — рассказал журналистам военный эксперт Масаки Такабэ.

По информации Министерства обороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки комплекса «Аванград» способны развивать скорость до 28 Мах, или около 7,5 километра в секунду. Маневрирование блока происходит по непредсказуемой траектории, что делает его поражение средствами ПВО практически нереальным. Сам «Авангард» способен поразить цель на расстоянии шести тысяч километров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» является «головной болью» для НАТО из-за мощного ударного комплекса, включающего в себя ракеты «Циркон». По его словам, эти снаряды вызывают страх у США и Германии, так как для них в мире нет конкурентов в плане дальности и скорости полета. Специалист подчеркнул, что «Адмирал Горшков» является одним из лучших кораблей в мире на данный момент.