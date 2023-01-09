«Головная боль НАТО»: военный эксперт о фрегате «Адмирал Горшков» Военный эксперт Дандыкин: фрегат «Адмирал Горшков» является одним из лучших кораблей в мире

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский фрегат «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» является «головной болью» для НАТО из-за мощного ударного комплекса, включающего в себя ракеты «Циркон», считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эти снаряды вызывают страх у США и Германии, так как для них в мире нет конкурентов в плане дальности и скорости полета. В беседе с «ПолитЭкспертом» специалист подчеркнул, что «Адмирал Горшков» является одним из лучших кораблей в мире на данный момент.

Гиперзвуковые ракеты напугали не только немцев, но и американцев. С точки зрения того, что «Адмирал Горшков» сможет сделать во время похода в Атлантическом и Индийском океанах, это головная боль НАТО, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что «Адмирал Горшков» имеет небольшое водоизмещение, однако он имеет большие артиллерийские мощности из-за установленного на нем новейшего вооружения. Специалист пояснил, что оно может использоваться для атак по береговым целям, военно-морским базам и кораблям НАТО в случае прямого столкновения.

В немецких СМИ ранее сообщили, что гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных. Аналитик Ян-Фредерик Вендт отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул эксперт.