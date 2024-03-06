В Киеве рассказали, почему Зеленская отказалась ехать в США «Украинская правда»: Елена Зеленская не поедет в США из-за напряженного графика

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global look Press

Елена Зеленская

Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская пропустит выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за наложения дел в графике, пишет «Украинская правда». Ранее стало известно, что жена украинского лидера не приедет в Вашингтон по приглашению Белого дома. Предполагалось. что дискомфорт у украинской делегации вызвало потенциальное присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии.

Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике первая леди не сможет принять участие в событии. Причина в том, что «наложились графики», − говорится в материале.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Зеленскую смутило присутствие на мероприятии вдовы Навального, и ее решение отменить поездку связано с имевшими место высказываниями оппозиционера о Крыме. Однако сотрудник Белого дома заявил, что отказ первой леди Украины, вероятно, связан с «нестыковками с графиком», а планы, касающиеся рассадки гостей, были озвучены лишь недавно.. По его данным, планировалось, что супруга украинского президента будет сидеть рядом с Юлией Навальной.