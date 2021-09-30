В Киеве ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего. Украинская сторона хочет выйти на прямые переговоры с президентом РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении главы украинского государства.

Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече со своим украинской коллегой, однако «камнем преткновения» является нежелание Украины выполнять «Минск-2». По его словам, Украина хочет заменить минские договорённости чем-то ещё, не называя это своими словами.

В свою очередь, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров назвал условие встречи Путина и Зеленского. По его словам, на этих переговорах будет затронут вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.