Киевлянин присвоил $16,5 тыс. от продажи снаряжения для ВСУ

Военный усиленный бронежилет / Фото shutterstock.com

В Киеве мужчина обманул волонтёров на полмиллиона гривен ($16,5 тыс.) под предлогом помощи в доставке снаряжения для украинских военных. Вместо этого он продал его и присвоил вырученные деньги, сообщает Генпрокуратура Украины.

Жулик сам предложил свои услуги волонтёрам по перевозке экипировки из Киева в Чернигов. Ему передали 40 бронежилетов, 15 раций, четыре коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти €12,3 тыс. Эту экипировку волонтёр купил за собственные деньги и намеревался передать в Черниговскую область для дальнейшего распределения военным.

С полученной военной экипировкой гражданин исчез и продал его, а вырученные от реализации денежные средства присвоил, — говорится в сообщении украинского ведомства.

Также установлено, что в течение марта-апреля подозреваемый входил в доверие к другим волонтёрским организациям столицы, уверяя их в своих возможностях поставить из-за границы военное снаряжение, в том числе дроны, и таким образом завладел их денежными средствами. Всего за этот период он обманул волонтёров столицы на общую сумму почти полмиллиона гривен.

По месту жительства предприимчивого киевлянина проведены обыски, решается вопрос о его аресте.Возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США имеет право выделить Украине вооружение ещё на сумму $250 млн. Для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.