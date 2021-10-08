Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами, Варшава собирается перебрасывать по нему танки. Об этом Daily Storm заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Между тем лидер правящей польской пaртии Ярослав Качиньский считает, что канал через Балтийскую косу сделaет Варшаву полностью независимой экономически от Москвы. Сейчас корабли, котoрые направляются в польский порт Эльблoнг, должны проходить через российские территориальные воды в районе Балтийска.

Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с [городом] Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Всё, больше ни для чего это не нужно! Я думаю, что все это понимают, — пояснил глава региона.

Алиханов подчеркнул, что на самом деле ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, несмотря на то что они должны проходить через российские территориальные воды, чтобы попасть туда.

Польские влaсти приняли решение о строительстве канала через Балтийскую косу ещё в 2016 году. Евросoюз запретил Варшаве вести работы без одобрения Еврокoмиссии, однако в 2019 году строительство началось.

Лидер правящей польской пaртии Ярослав Качиньский считает, что канал через Балтийскую косу сделaет Варшаву полностью независимой экономически от Москвы. Сейчас корабли, котoрые направляются в польский порт Эльблoнг, должны проходить через российские территориальные воды в районе Балтийска.

Ранее в Польше сообщили о закупке американских танков «Абрамс» версии М1А2 SEPv3 на сумму более $23 млрд. В польском Минобороны считают, что это «самые лучшие в мире танки» и они обязательно помогут снизить риск нападения на страну.