В Johnson & Johnson решили возобновить тесты своей вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/aee2fd52-1576-11eb-9905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Johnson & Johnson намерена возобновить испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время. Приостановка была вызвана инсультом, который случился у одного из добровольцев.

Об этом сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что независимая проверка показала, что инцидент с добровольцем не был связан с испытываемой вакциной. Инсульт «мог быть вызван инфекцией», уточняет издание.

Также отмечается, что Johnson & Johnson к концу 2021 года собирается выпустить более 1 млрд доз вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил: вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для некоторых людей. По его словам, препарат может не подействовать на тех, у кого существует проблема с выработкой антител. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает, отметил вирусолог.