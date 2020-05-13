В Италии вылечившихся от COVID-19 стало больше, чем заражённых

https://static.news.ru/photo/9d965ae0-9537-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число вылечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

Так, из 222 104 инфицированных поправился 112 541 человек. При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3502 человека, а заразились 888. За день от последствий коронавирусной инфекции скончались 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,2 млн человек по всему миру, более 293 тысяч скончались. В Европе вспышка эпидемии началась с севера Италии и позже перекинулась на Испанию и другие страны.

Сейчас в Европе больше всего заболевших в Великобритании: 230,9 тысячи человек, 33,2 тысячи из них скончались. Следом идёт Испания с показателем в 228 тысяч заражённых (26,9 тысячи умерло), затем Италия.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. Днём ранее прирост составлял 10 899 заболевших, 11 мая фиксировалось 11 656 новых заражений, 10 мая — 11 012, 9 мая — 10 817.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрирован 242 271 случай COVID-19. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека, писал NEWS.ru. Сейчас Россия на втором месте по числу заражений. Больше их только в США — 1,3 млн человек.