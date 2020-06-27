В Исландии действующего президента избрали на второй срок

https://static.news.ru/photo/d53071c6-b94e-11ea-aadc-fa163e074e61_660.jpg Гудни Йоханнессон Фото: Tomi Hänninen/Global Look Press

На президентских выборах в стране одержал победу нынешний исландский лидер Гудни Йоханнессон. За него свои голоса отдали 92,2% избирателей.

Результаты подсчёта голосов опубликовала телерадиокомпания RÚV. Выборы в Исландии состоялись 27 июня, а участие в них приняли 168 821 жителей страны. Явка составила 66,9%.

Победа беспартийного 52-летнего Йоханнессона не стала неожиданностью, так как он изначально был фаворитом. Единственный, кто мог составить ему конкуренцию, бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил 7,8% голосов.

Историк по образованию, Йоханнессон в университете изучал русский и немецкий языки. Пост президента Исландии он впервые занял в 2016 году и стал самым молодым политиком, занявшим высшую должность в стране. Тогда ему было 48 лет. До того, как стать президентом, Йоханнессон работал преподавателем в Исландском университете.

Как писал NEWS.ru, в Исландии отказались от карантина для приезжающих в страну туристов, вместо этого их обязали сдавать тест на коронавирус.