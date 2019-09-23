Встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5+1», но никак не на двухсторонней основе. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, иранская сторона не получала каких-либо запросов на встречу лидеров Хасана Роухани и Дональда Трампа.
Мы дали понять четко, что сам по себе запрос не сделает дела. Есть определенные предпосылки, которые должны быть достигнуты. И тогда встреча в формате «5+1» на любом уровне будет возможной — не двусторонняя, а «5+1», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, встреча с Трампом «ради фотографии» только ухудшит имеющиеся у Ирана проблемы.
Ранее Зариф на встрече с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН сообщил о готовности продолжить переговоры по сохранению ядерной сделки. Однако он ждёт от партнёров мер по установлению доверия, писал News.ru.