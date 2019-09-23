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В Испании обнаружили древнейший мегалитический памятник, возраст которого оценивается в 6000-7000 лет. Его уже успели окрестить «испанским Стоунхенджем», несмотря на то, что он гораздо старше британского собрата.

Круг из 150 больших камней удалось обнаружить на дне водохранилища Вальдеканьяс. Он предстал перед взором учёных из-за засухи и последующим снижением уровня воды, которое произошло впервые за последние 50 лет....