https://static.news.ru/photo/c5b6c2a4-de07-11e9-a390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hossein Fatemi/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН сообщил о готовности продолжить переговоры по сохранению ядерной сделки. Однако он ждёт от партнёров мер по установлению доверия.

Мы не закрываем двери, но ждём, что наши партнёры смогут вновь установить доверие, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства страны.

Как ранее писал News.ru, в 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия подписали соглашение, по которому с Ирана снимались санкции. В мае этого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе страны из сделки по иранскому атому. После этого Белый дом также опубликовал список требований к Ирану.

В ООН санкции, введённые Вашингтоном против Тегерана, признали незаконными. Американские меры разрушают экономику Ирана и негативно отражаются на жизни граждан страны.