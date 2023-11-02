Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить договор о ненападении между собой, сообщает Mehr. Он подчеркнул во время визита в Китай, что вооруженным силам Исламской Республики и КНР необходимо достичь единого понимания угроз и общих интересов.

Предлагаю, <...> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС, — сказал военный.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что идея о заключении странами ШОС пакта о ненападении является символической инициативой Ирана, чтобы повысить свою роль как в самой организации, так и на мировой арене в целом. Макаркин отметил, что между отдельными странами ШОС существуют разногласия. В качестве примера Макаркин привел Киргизию с Таджикистаном, а также Китай с Индией.

До этого научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что присоединение Ирана к ШОС закрепило за объединением статус «не-Запада». По мнению политолога, несмотря на то, что Шанхайская организация сотрудничества не позиционируется как военный блок, Запад видит в ней антагониста НАТО.