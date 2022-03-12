В Иране назвали причину ракетного обстрела консульства США

Целью ракетного удара Ирана, нанесённого по иракскому городу Эрбиль, стали «секретные израильские базы». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корреспондента государственного телевидения Ирана. Обстрел города, где расположено американское посольство, произошёл в ночь на 13 марта.

Корреспондент иранского государственного телевидения, базирующийся в Ираке, сообщил, что ракеты были нацелены на «секретные израильские базы», — сказано в сообщении.

По данным AP, взрывы в столице Иракского Курдистана были зафиксированы около генконсульства США после полуночи. Всего по городу было выпущено 20 ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал.

При этом показания сторон касаемо нанесённого урона не совпали: американский служащий сообщил, что инфраструктура не повреждена и следов попадания снарядов в здание не обнаружено, в то время как представитель Ирака заявил о повреждении консульства.

Позже глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури предоставил информацию, согласно которой дипздание США не пострадало, в отличие от близлежащей территории. Он подчеркнул, что ущерб также был нанесён расположенному рядом зданию телеканала Kurdistan 24.