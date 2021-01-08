В Индонезии рассказали детали крушения Boeing

https://static.news.ru/photo/0d015ac6-529b-11eb-b9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agung Kuncahya B./Global Look Press

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение недалеко от Джакарты, не подавал аварийных сигналов. Об этом рассказал замглавы отделения по операциям и готовности поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

Нам нужно определить, почему он не передал сигнал. Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление всё ещё пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал, — приводит агентство Antara слова представителя ведомства.

Глава Сил национальной обороны страны распорядился подготовить два вертолёта и самолёт для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков самолёта, передаёт агентство Antara со ссылкой на представителя ВВС.

Ранее министр транспорта Индонезии Кариа Сумади подтвердил, что пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На борту самолёта находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, потерпевшего крушение, не было.

Как сообщал NEWS.ru, в район предполагаемого крушения самолёта направились семь патрульных кораблей береговой охраны Индонезии. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию.