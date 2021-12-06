В Индии заявили об отсутствии влияния пандемии COVID-19 на отношения с РФ

Пандемия коронавируса не смогла повлиять на отношения Индии и России. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Они состоялись 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития отношений Индии и России. Наше особо привилегированное партнерство продолжает укрепляться, — отметил Моди.

По его словам, президент России нанёс второй зарубежный визит именно в Индию. Это свидетельствует о приверженности Путина отношениям России и Индии и говорит о его любви к этой стране.

Ранее Путин заявил на встрече с индийским премьер-министром Моди в Нью-Дели, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. По его словам, отношения между двумя странами развиваются и устремлены в будущее.

В качестве примера российский лидер привёл данные о торговых связях двух стран. По его словам, если в прошлом году наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже более 38%.

Путин добавил, что состоявшаяся ранее встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2 + 2» говорит «о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».