https://static.news.ru/photo/eaacc030-d9fd-11e9-81c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство Индии приняло решение запретить электронные сигареты. Власти страны настаивают, что эти устройства не менее вредны, чем традиционные.

О результатах заседания кабмина по этому вопросу рассказала на пресс-конференции министр финансов и по делам корпораций Нирмала Ситараман. Исполнительный орган вскоре примет постановление, после чего вопрос будет передан на зимнюю сессию парламента.

Согласно инициативе, под запрет попадут производство, импорт, экспорт, транспортировка, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами, сообщает газета Hindustan Times .

Запрет на устройства нагревания табака сейчас активно обсуждают в США. Первым городом. сделавшим свою территорию свободной от электронных сигарет, стал Сан-Франциско. Такая мера принята из-за августовских событий в стране.

В конце лета десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество, писал News.ru.