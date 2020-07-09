В Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны

https://static.news.ru/photo/4ba388f4-c1a9-11ea-af7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Индии в четверг, 9 июля, задержала обвиняемого в убийстве восьми полицейских на минувшей неделе Викаса Дубея. Местный торговец заметил преступника у входа в храм и сообщил об этом в полицию. Преступник был пойман в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш.

Как информирует телеканал NDTV, власти страны назвали Дубея самым разыскиваемым преступников Индии и пообещали награду в 500 тысяч рупий (более $6,6 тысячи) за информацию о его местонахождении.

Ранее в пятницу, 3 июля, в ходе перестрелки с преступной бандой в северном штате Уттар-Прадеш восемь полицейских погибли и ещё 12 получили ранения. Злоумышленники открыли огонь по 40 защитникам правопорядка, которые прибыли в деревню в округе Канпур, чтобы арестовать Викаса Дубея. Отмечается, что против него возбуждено 60 дел об убийствах, вымогательстве и похищениях людей.

Телеканал предполагает, что Дубей был предупреждён о готовящемся аресте, поэтому члены его банды перегородили дорогу к деревне, чтобы полиция не смогла проехать.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 июля губернатор Джорджии (США) Брайан Кемп отдал распоряжение о мобилизации Национальной гвардии и введении режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в Атланте — столице штата.