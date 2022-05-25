В Херсоне начали продавать телефонные карты с российским кодом В Херсонской области начали продавать сим-карты с российским кодом +7

Фото Victor Lisitsyn/ Global Look Press

В Херсоне один из российских сотовых операторов впервые начал ифициально продавать сим-карты с кодом РФ +7. Об этом написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

25 мая в Херсоне проходит продажа российских сим-карт, — сообщил Мороз.

Чиновник уточнил ТАСС, что официально сим-карты российских сотовых операторов продаются на территории региона впервые. При этом он не стал говорить, какой именно российский оператор занялся продажами.

Херсонская область расположена на юге Украины и граничит с Республикой Крым, в 2014 году вошедшей в состав РФ. В середине марта в ходе спецоперации регион был взят под полный контроль российских войск. Там сформиована военно-гражданская аминистрация, запущено вещание российских телеканалов. Новое руководство области неоднократно заявляло о желании войти в состав РФ.