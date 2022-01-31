В Грузии в марте пройдут совместные учения с НАТО

Учения «Грузия — НАТО 2022» состоятся в марте на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC) в Крцаниси вблизи Тбилиси, сообщает Министерство обороны Грузии в Facebook. Совместная тренировка пройдёт уже в третий раз. Учениями от планировки до исполнительной фазы будет руководить грузинская сторона.

В тренинге примут участие более 20 членов и партнёров НАТО. В ходе тренинга участники сформируют навыки, необходимые для планирования операций НАТО с помощью компьютерного моделирования, — говорится в сообщении.

Учения пройдут на основе пакета «Грузия — НАТО» (SNGP), который республика получила в 2014 году по итогам саммита, прошедшего в Уэльсе. В последний раз командно-штабные учения Грузии и НАТО прошли в 2019 году.

Заключительный этап подготовки учений в совместном центре тренировок и оценок посетил начальник учебного центра Объединённых сил НАТО (JFTC) бригадный генерал Джозеф Спишак.

Грузия начала сотрудничество с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом Альянса. Об этом же заявлял и президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» продолжила курс на интеграцию в НАТО наряду с «поэтапной нормализацией отношений с РФ».

Кроме того, на март 2022 года анонсированы крупнейшие учения НАТО за полярным кругом Cold Response («Холодный ответ») с участием 35 тысяч военных из 28 стран. В учениях также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.