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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал экс-президента страны Михаила Саакашвили наркоманом. Ныне бывший грузинский лидер занимает пост главы исполнительного комитета Украины по реформам. Об этом сообщает ВЗГЛЯД.

Грузинский премьер заявил, что Саакашвили раньше принимал наркотики и на сегодняшний день остается наркозависимым.

Саакашвили и сегодня является активным потребителем наркотических веществ, — отмечает Гарибашвили.

Он также заявил, что во время событий августа 2008 года, будучи президентом Саакашвили не брезговал «навести марафет».

Мы все видели, как Саакашвили проводил 9 августа 2008 года заседание Совета национальной безопасности, вероятно, нетрезвым. Предположительно, он был под воздействием наркотических веществ. Это факт, — заключил премьер-министр.

Ранее Михаил Саакашвили выразил надежду, что границы «великой Украины» пройдут на Кавказе. Он основал свое видение исторической перспективы украинского государства на словах из гимна националистов: «от Сяна по Кавказ- великая Украина».