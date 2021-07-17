Саакашвили понадеялся, что границы «Великой Украины» протянутся до Кавказа

Территория «Великой Украины» на юго-востоке будет заканчиваться у Кавказа. Такую надежду выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с телеканалом «Украина 24».

Бывший губернатор Одесской области также отметил , что в настоящий момент у Украины «более или менее» есть проблемы со всеми соседями, ближайшей страной, с которой у неё нет проблем, является Грузия.

Поэтому мы с нетерпением ждём момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов: «от Сяна по Кавказ — великая Украина». Ну Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что американцы намеревались захватить Донецк в разгар боёв в Донбассе. Об этом заявил Михаил Саакашвили. По его словам, у США был план по взятию города — и экс-глава ЦРУ, и экс-глава Центрального командования Дэвид Петреус призывали киевские власти к наступлению на Донецк. Саакашвили не уточнил, когда именно американцы сбирались воплотить эту идею в жизнь.