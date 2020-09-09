В Грузии из-за коронавируса запретили проводить свадьбы и поминки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Грузии ввели полный запрет на проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий из-за резкого роста числа заражённых коронавирусом.

Также отменяются праздничные мероприятия по случаю начала нового учебного года 15 сентября и ежегодное празднование дня города «Тбилисоба».

Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с заболеванием. Как отметила глава администрации правительства Натия Мезвришвили, фактически страна возвращается к ограничениям, действующим ранее, передаёт ТАСС.

В настоящее время число инфицированных в Грузии достигло 1 773 человек, из них 1 325 выздоровели. В карантине находятся более 5,8 тыс. человек. Умерли 19 пациентов. Летом в стране ежедневно фиксировались от 10 до 20 случаев заражения, но с 1 сентября суточный прирост резко увеличился до 30-40 случаев в день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до 8 дней. Вместе с тем с 15 сентября всех прибывающих обяжут предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Его необходимо сделать за 72 часа до въезда в страну.