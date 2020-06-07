Обмен хакерскими атаками между Грецией и Турцией стал очередным признаком повышения градуса в отношениях между соседями. Накануне главы оборонных ведомств двух стран не исключили применения военного сценария в том случае, если противоречия станут неразрешимыми. Главными проблемами, которые сейчас осложняют двустороннее взаимодействие, стали перспектива нового миграционного потока и территориальные споры вокруг Средиземноморья. Именно его богатства во многом определили политику Турции в Ливии.

Хакерская атака произошла на сайт турецкого МИД. Греческим взломщиками удалось его «уронить» — в ответ на произошедшие накануне нападения турецких злоумышленников на сайты некоторых греческих муниципалитетов. Это не первый в своём роде конфликт между хакерами двух стран, однако именно он отражает многократно усложнившиеся соседские отношения.

Масла в огонь в последние дни добавила публикация в одном из турецких государственных изданий заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на проведение исследований в районах греческого континентального шельфа, что активизировало все территориальные противоречия. Годом ранее Анкара начала бурение в исключительной экономической зоне Кипра — в ответ на одностороннюю политику Никосии по поводу местных залежей углеводородов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источник NEWS.ru, близкий к греческому дипломатическому корпусу, рассказал, что ощущение близости реальной военной конфронтации сопровождало жителей Додеканеса на протяжении последних месяцев.

Турки всю зиму и всю весну летали над островной частью Греции и даже над Родосом, — отмечает собеседник NEWS.ru. — Гул их военных самолётов уже ни с чем не спутать. Их, конечно, вытесняли (из воздушного пространства. — NEWS.ru), наши войска приводились в боеготовность. С соседями ситуация постоянно напряжённая.

Надежду на смягчение ситуации первоначально дала недавняя отставка командующего Военно-морскими силами (ВМС) Турции Джихата Яйджы, который был автором «ливийской» доктрины Анкары. Контр-адмирал являлся сторонником концепции «Голубая родина» — военно-политической программы, которая отражает претензии Турции на обширную юрисдикцию в Эгейском и Средиземном морях. Однако, как говорят эксперты, уход Яйджы был обусловлен внутренними интригами и никак не связан с попытками Анкары изменить линию на средиземноморском направлении.

В середине мая появлялись данные, что турецкий спецназ взял под контроль кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (Марица). Территориальные споры заставили накануне помощника премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министра национальной обороны Греции говорить о готовности к военному ответу Турции. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в ответ уверил, что его страна хотела бы разрешать все вопросы дипломатическим путём, однако, если понадобится, она готова к использованию своих вооружённых сил.

Хулуси Акар Xinhua/Global Look Press

Катализатором противоречий в скором времени рискует стать возвращение ближневосточных мигрантов, находящихся в Турции, к осаде греческих границ. Так, греческая полиция уже распорядилась в экстренном порядке направить 400 сотрудников для усиления охраны и патрулирования сухопутных рубежей между странами в области Эврос, где некоторое время назад сотни нелегалов попытались прорваться в Европу.

Зимой соседи (имеются в виду турки. — NEWS.ru) хотели послать лодки (с мигрантами. — NEWS.ru) к греческим островам, но «помогла» ужасная погода: очень долго штормило, — говорит источник NEWS.ru, близкий к греческому МИД. — Тогда они бросили силы на северную границу.

По прибытии приезжих в Греции должны размещать в специальных приёмниках, однако нередко местные жители бунтуют как против нелегалов, так и против существования подобных миграционных центров. К Анкаре, говорят на Додеканесе, очень много вопросов — от реальной биографии направляющихся в Европу лиц до реальной цели их пребывания на территории стран ЕС.

Этим летом не исключено обострение всех споров, особенно с учётом динамичности турецкой политики на ливийском направлении, детерминированной интересом к богатствам Средиземноморья. Веса этим опасениям придаёт втягивание и других международных игроков в конфликт вокруг средиземноморских углеводородов. Вряд ли региональные антагонисты Анкары будут молча смотреть на реализацию её планов.