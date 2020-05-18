Решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана перевести командующего военно-морскими силами (ВМС) Турции Джихата Яйджы на работу в центральный Генеральный штаб породило различные версии. Известный контр-адмирал был не только автором «умной» системы мониторинга антиправительственных настроений внутри армейских структур, но и фактически разработчиком турецко-ливийских договорённостей, которые стали правовой базой присутствия вооружённых сил (ВС) Турции в бывшей Джамахирии.

Президентский указ о переназначении Яйджы стал неожиданностью для наблюдателей. Все перестановки в армии, которыми пресса могла спекулировать в последнее время, ожидались на заседании Высшего военного совета, запланированном на август. Несмотря на то, что мотивы поспешного решения остаются неизвестными, турецкие СМИ допускают , что импульсом могли стать разногласия контр-адмирала с министром национальной обороны Хулуси Акаром.

Хулуси Акар (архивное фото) Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Есть предположения, что президентское решение существенно отразится на военной линии Анкары. Издание Aydinlik называет кадровые перемены настоящим ударом по политике в Средиземном и Эгейском морях. Контр-адмирал выступает активным сторонником идеи об одностороннем распространении суверенитета Турции над некоторыми оспариваемыми Грецией территориями. Кроме того, Яйджы считается архитектором договорённостей Анкары с ливийским Триполи, которые формализовали кампанию турок в бывшей Джамахирии.

Однако особую известность Яйджы получил после неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, когда тысячи военнослужащих попали под подозрение в антиправительственной деятельности. Военачальнику принадлежит идея создания «умной» электронной системы мониторинга настроений в армейской среде «фетометр» или «гюленистометр», которая якобы позволяла выявлять сторонников опального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Это принесло Яйджы репутацию ключевой фигуры в организованной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбе с так называемыми гюленистами, хотя наблюдатели не считают военачальника активным сторонником лидера. Отставные военные теперь утверждают , что перевод контр-адмирала на нейтральную должность в Генштаб будет встречен «радостными криками» тех, кто поддерживает Гюлена. Журналисты отмечали, что в начале этого года его сторонники вели слишком агрессивную кампанию против Яйджы в социальных сетях.

Джихат Яйджы Mehmet Metiner/twitter.com

Интересно, что перемещение известного борьбой с гюленистами контр-адмирала в центральный Генштаб произошло на фоне того, что тема возможного повторения путча возвращается в политическую повестку Турции. Так, члены президентской Партии справедливости и развития обвиняют парламентскую оппозицию в призывах к госперевороту. Повод дало высказывание члена отделения Республиканской народной партии в Стамбуле Джанан Кафтанджиоглу о том, что в ближайшем будущем она ожидает изменений в составе правительства.

Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил NEWS.ru, что над Яйджи уже давно сгущались тучи, несмотря на все его предыдущие заслуги перед страной.

Я склонен пока рассматривать две версии причин его «нейтрализации». Или он перешёл дорогу группе, у которой были коммерческие интересы в сфере поставок оборудования вооружённым силам (там было дело о поставках частей для торпедного вооружения), или он не вписывался в попытки властей выстроить стабильную иерархию внутри армейского руководства. Тимур Ахметов эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

Стабильность армейских структур в понимании Анкары может заключаться в отсутствии слишком независимых — и идеологически, и политически — фигур, заключил аналитик.