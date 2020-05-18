Решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана перевести командующего военно-морскими силами (ВМС) Турции Джихата Яйджы на работу в центральный Генеральный штаб породило различные версии. Известный контр-адмирал был не только автором «умной» системы мониторинга антиправительственных настроений внутри армейских структур, но и фактически разработчиком турецко-ливийских договорённостей, которые стали правовой базой присутствия вооружённых сил (ВС) Турции в бывшей Джамахирии.
Президентский указ о переназначении Яйджы стал неожиданностью для наблюдателей. Все перестановки в армии, которыми пресса могла спекулировать в последнее время, ожидались на заседании Высшего военного совета, запланированном на август. Несмотря на то, что мотивы поспешного решения остаются неизвестными, турецкие СМИ
Есть предположения, что президентское решение существенно отразится на военной линии Анкары. Издание Aydinlik
Однако особую известность Яйджы получил после неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, когда тысячи военнослужащих попали под подозрение в антиправительственной деятельности. Военачальнику принадлежит идея создания «умной» электронной системы мониторинга настроений в армейской среде «фетометр» или «гюленистометр», которая якобы позволяла выявлять сторонников опального проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Это принесло Яйджы репутацию ключевой фигуры в организованной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбе с так называемыми гюленистами, хотя наблюдатели не считают военачальника активным сторонником лидера. Отставные военные теперь
Интересно, что перемещение известного борьбой с гюленистами контр-адмирала в центральный Генштаб произошло на фоне того, что тема возможного повторения путча
Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил NEWS.ru, что над Яйджи уже давно сгущались тучи, несмотря на все его предыдущие заслуги перед страной.
Я склонен пока рассматривать две версии причин его «нейтрализации». Или он перешёл дорогу группе, у которой были коммерческие интересы в сфере поставок оборудования вооружённым силам (там было дело о поставках частей для торпедного вооружения), или он не вписывался в попытки властей выстроить стабильную иерархию внутри армейского руководства.
Стабильность армейских структур в понимании Анкары может заключаться в отсутствии слишком независимых — и идеологически, и политически — фигур, заключил аналитик.
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