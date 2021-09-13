В Госдуме рассказали о страхе за россиян после задержания Франчетти

После того как в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, возникают опасения за каждого участника «Крымской весны» на территории Евросоюза. Об этом изданию «Экономика сегодня» рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Вопрос не только в личности нашего «самообороновца», к сожалению, это далеко не первое задержание севастопольцев по обвинениям карательных органов Украины, — отметил политик.

По его словам, поведение чешской стороны вызывает опасения. Кроме того, задержание произошло на территории демократического государства. Подобного действия можно было бы ожидать от Украины, но никак не от Чехии. Получается, что в Праге создали опасный прецедент, после которого возникают обоснованные переживания по поводу тех россиян, участников «Крымской весны», которые находятся на территории Евросоюза.

Ранее сообщалось, что поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Как позже выяснилось, это произошло на основании ордера на арест, выданного Украиной. Кроме того, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного в Праге россиянина Украине.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».