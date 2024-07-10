В Госдуме раскрыли секрет успеха Белоруссии при Лукашенко Депутат Толмачев назвал стабильность залогом успеха Белоруссии при Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко честно делает свое дело и остается порядочным человеком, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев. Благодаря этому он пользуется поддержкой населения республики, которое ощущает стабильность, считает парламентарий.

Стабильность и нацеленность на собственный путь и братское сотрудничество с Россией — залог политического успеха Белоруссии. Когда люди знают, что завтра будет не хуже, чем сегодня, то поддержка обеспечена, — подчеркнул он.

По мнению Толмачева, Лукашенко за годы президентства показал, что готов отстаивать интересы страны и давать отпор тем, кто пытается оказать на нее внешнее давление.

Конечно, ему не раз приходилось сталкиваться с попытками иностранного влияния и «цветных» переворотов, но Белоруссия выстояла и продолжает свое развитие плечом к плечу с Россией, — пояснил политик.

10 июля исполнилось ровно 30 лет со дня, когда Александр Лукашенко был впервые избран президентом Белоруссии. Он одержал победу на выборах в 1994 году, обойдя во втором туре председателя правительства Вячеслава Кебича.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии. В послании российский лидер отметил, что узы дружбы и взаимовыручки остаются надежной основой для развития союзнических взаимоотношений между странами.