«Узы дружбы и взаимовыручки»: Путин раскрыл, что связывает РФ и Белоруссию Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Глава РФ в поздравлении отметил, что узы дружбы и взаимовыручки остаются надежной основой для развития союзнических взаимоотношений между странами.

Путин отметил, что с того дня, как Красная Армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков, прошло уже 80 лет. Как напомнил глава государства, русские и белорусы сражались в ее рядах плечом к плечу и одержали победу.

Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам, — отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат наращивать двусторонние связи и упрочнять институты Союзного государства, которые отвечают интересам «наших братских народов». Он также пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и благополучия.

Лукашенко ранее подписал закон об амнистии в республике, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Отмечалось, что это связано с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.