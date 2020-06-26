В Госдуме ответили на слова Зеленского о планах вернуть Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что президент Украины Владимир Зеленский сам не верит в то, что Украина вернёт Крым и его жителей.
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Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь, — сообщил Бальбек.
Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.
Как писал NEWS.ru, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.
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