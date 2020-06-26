В Госдуме ответили на слова Зеленского о планах вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/4611d4c6-b7cd-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что президент Украины Владимир Зеленский сам не верит в то, что Украина вернёт Крым и его жителей.

Как сообщает RT, таким образом парламентарий прокомментировал заявление украинского лидера, сделанное крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову. Бальбек отметил, что Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят.

Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь, — сообщил Бальбек.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Как писал NEWS.ru, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.