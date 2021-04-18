В Госдуме ответили на предложение закрыть россиянам въезд в Европу

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал экс-президента Эстонии Хендрика Ильвеса, предложившего не пускать россиян в Европу, больным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее Ильвес на фоне обострения международной обстановки призвал запретить гражданам России въезд в Европу.

Он (Ильвес — NEWS.ru) относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они, — цитирует портал Чепу.

Депутат добавил, что многие страны борются за российских туристов, и привёл в пример турок, которые «нервничают» после ограничения полётов из нашей страны. Чепа также считает, что Европа заинтересована в вопросах бизнеса-сотрудничества с россиянами, а высказывание Ильвеса нацелено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой. Инициативу он озвучил во время обеда с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Эдерер заявил, что позиция в отношении России «слишком сфокусирована на украинском конфликте». Это, считает он, устаревший подход, поэтому он должен быть изменён.