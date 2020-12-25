В Госдуме оценили изменение языка на странице президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/1ea3abca-469e-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение поменять государственный язык на странице президента Молдавии Майи Санду на румынский является вызовом для молдаван, гагаузов и русскоязычных граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Решение Санду не только противоречит молдавской конституции, но и содержит неприкрытый вызов всем этим группам — русскоязычным гражданам, гагаузам, а также всем молдаванам, которые хотели бы жить в собственном независимом государстве, а не превращать страну во второсортную румынскую провинцию, — цитирует депутата РИА Новости.

Панина подчеркнула, что в Молдавии языковой вопрос затрагивает суверенитет и гарантии от возможного поглощения Румынией. Против этого поглощения выступает половина населения и национальные меньшинства.

Действия избранного президента Майи Санду могут перечеркнуть для Приднестровья шаги, которые ранее были приняты для нормализации отношений с Тирасполем. Депутат напомнила, что ставка на «великорумынский национализм» до сих пор не приводила ни к чему хорошему.

Как писал NEWS.ru, страница главы молдавского государства сменила язык после вступления Санду в должность. Примечательно, что молдавский язык является диалектом румынского и между ними есть незначительные различия.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение, что государственным языком в стране будет румынский. Это прописано в декларации страны о независимости, но конституция Молдавии определяет государственный язык как молдавский.