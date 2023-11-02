В Госдуме объяснили смысл визитов Макрона в Казахстан и Узбекистан Депутат Затулин: Франция «флиртует» с Азией под давлением США

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Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан

Визиты президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан и Узбекистан являются попыткой «флирта» Франции с этими странами под давлением США, как и ранее с Арменией, заявил в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, Париж пытается продемонстрировать самостоятельность в международных вопросах, но его зависимость от Вашингтона слишком очевидна.

Активизация отношений Франции с Узбекистаном и Казахстаном — для России ничего хорошего в этом нет — из разряда «флирта» Макрона с Арменией. <...> Но наши соседи — самостоятельные государства, которые, конечно, не исключают для себя никаких контактов, в том числе и с теми, кто с нами враждует, — отметил Затулин.

Как пишет издание, центральноазиатское турне Макрона связано с поисками новых поставщиков урана, острая нехватка которого стала ощущаться во Франции после прекращения торговли с Мали и Нигером. Эксперт отметил, что французский президент безуспешно пытается доказать самостоятельность и вес в международных делах.

Попытка президента Франции поиграть в Шарля де Голля во внешней политике оказалась несостоятельной. В первую очередь это связано с тем, что его взаимосвязь с США, которые постоянно ставят Макрона на место и пресекают его попытки самостоятельности, слишком очевидна, — подчеркнул депутат.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев предположил, что визит Макрона в Центральную Азию мало отразится на внешнеполитическом курсе стран региона. При этом, по мнению эксперта, нельзя отрицать, что среднеазиатские страны ведут политику отдаления от России.