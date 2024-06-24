В Госдуме объяснили, почему все больше стран хотят присоединиться к БРИКС Депутат Толмачев объяснил популярность БРИКС уникальностью организации

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Все больше стран интересуются возможностью присоединиться к БРИКС, так как многие международные политические институты деградировали под влиянием Запада, объяснил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, организация, в которой состоит Россия, уникальна.

Страны все активнее ищут новые политические и экономические центры силы, способные остановить хаотизацию международных отношений. В этом плане у БРИКС нет аналогов. Главное — глобальный характер организации и ее представленность во всех частях света. Ни одна другая структура похвастаться таким территориальным разбросом не может, — пояснил парламентарий.

Он считает, что в желании зарубежных государств, среди которых в том числе Турция, пополнить ряды участников БРИКС нет ничего удивительного. Однако это выгодно и России, полагает Толмачев.

Чем больше стран региона будут находиться в составе, тем больше возможностей для поддержания баланса сил по всей планете, — резюмировал он.

Ранее Ланс Джоэль, мэр округа Лимпопо в ЮАР, заявил, что БРИКС позволяет странам-участницам обмениваться опытом. По его словам, страны также имеют возможность пользоваться ресурсами друг друга. Своим мнением он поделился на Международном форуме городов стран БРИКС+.