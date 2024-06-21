Представитель ЮАР отметил возможности БРИКС Представитель ЮАР Джоэль: БРИКС дает возможность странам обмениваться опытом

БРИКС позволяет странам-участницам обмениваться опытом, рассказал Пятому каналу представитель делегации ЮАР, мэр округа Лимпопо Ланс Джоэль. По его словам, страны также имеют возможность пользоваться ресурсами друг друга.

Очевидно, что БРИКС — это путь вперед. Я думаю, все участницы видят эти возможности в первую очередь в плане экономики — экономический рост очень важен для каждой страны, — отметил Джоэль.

Он отметил, что в ЮАР существуют проблемы с отходами, так как их негде складировать, а процесс переработки не налажен. Из-за этого появляются свалки в жилых районах и вдоль дорог. Именно на Международном форуме городов стран БРИКС+ делегация хочет узнать, как начать перерабатывать отходы в электроэнергию.

Ранее политолог Евгения Войко заявила, что Таиланд и Вьетнам являются кандидатами на вступление в БРИКС. По ее словам, также к организации могут присоединиться Белоруссия и Турция. Кроме того, в содружество могут вступить страны Латинской Америки, например Чили, а также Турция.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС. Глава государства пообещал принять необходимые меры к саммиту международной организации, который пройдет в Казани в 2024 году.