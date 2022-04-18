18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

В Госдепе рассказали о возможном признании России спонсором терроризма

Госдеп: в Вашингтоне «изучают факты» по возможному признанию России спонсором терроризма
01:52, 19 апреля 2022
В Госдепе рассказали о возможном признании России спонсором терроризма Нед Прайс Фото: statephotos/flickr.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне заняты изучением возможности включить Россию в список «пособников террористов». По его словам, изучаются факты и правовые нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон, — подчеркнул представитель Госдепа.

Телеканал указал, что его источник в Белом доме назвал ситуацию на Украине в качестве причины включения России в список, это якобы даст инструмент для привлечения Москвы к ответственности.

Список стран — спонсоров терроризма в настоящее время состоит из трёх стран — КНДР, Ирана и Судана.

Ранее стало известно, что глава Федерации промышленных палат Сирии Фарес Шехаби рассказал о причастности НАТО к убийству россиян на территории Украины. Сирийский парламентарий уверен в том, что поставки оружия со стороны Североатлантического альянса способствуют преступлениям киевского режима в адрес граждан России.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео