В Германии захотели повоевать с Россией Немецкий политолог Клаус Кресс: Германия имеет право начать боевые действия против России

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс рассказал журналу Der Spiegel, что наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. По его словам, единственное, что мешает Берлину начать войну с Москвой — отсутствие решимости у немецкой элиты. Он подчеркнул, что ФРГ может позволить себе гораздо больше, чем она делает сейчас.

На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной. От участия ФРГ в конфликте отделяет только отсутствие решимости у немецкой элиты на начало вмешательства в боевые действия, — сказал Кресс.

Он при этом отметил, что такие действия Германии можно квалифицировать как «помощь Украине».

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Россия не намеревается превращать украинский конфликт в войну с Альянсом. Он добавил, что у Москвы для этого нет «нет возможности». Он добавил, что такой конфликт был бы «нелогичным и бессмысленным». Он указал на то, что у Москвы и руководства Альянса отсутствует связь по военной линии, но она, по его словам, сохраняется с другими странами НАТО, например, с США.