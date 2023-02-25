«Нет возможности»: в НАТО оценили готовность России начать войну с Альянсом Замгенсека НАТО Джоанэ: у РФ нет ни возможности, ни намерения вступать в войну с Альянсом

Фото: Florian Gaertner/photothek.de / www.imago-images.de / Global Look Press

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия не намеревается превращать украинский конфликт в войну с Альянсом, сообщает Radio România Actualități. Он добавил, что у Москвы для этого нет «нет возможности». Он добавил, что такой конфликт был бы «нелогичным и бессмысленным».

РФ, насколько мы видим, не имеет ни возможности, ни намерения превратить украинский конфликт в войну с НАТО. Это также было бы несколько нелогично и не имеет смысла, — сказал Джоанэ.

Он указал на то, что у Москвы и руководства Альянса отсутствует связь по военной линии, но она, по его словам, сохраняется с другими странами НАТО, например, с США.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны НАТО истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву. Генсек констатировал, что украинский конфликт вошел в фазу «логистической битвы на истощение». По его словам, расход боеприпасов на Украине значительно превышает объемы их производства, в связи с этим странам Альянса необходимо выпускать больше оружия. Столтенберг указал, что сейчас это количество снарядов не является «устойчивым».