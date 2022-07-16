В Германии сравнили приемы в Эр-Рияде Путина и Байдена Welt: разница при приеме в Эр-Рияде Путина и Байдена говорит о росте влияния России

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд

Большие различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена указывает на возрастающую роль Москвы, заявил журналист Даниэль-Дилан Бемер. В колонке для Welt он сравнил гостеприимство Эр-Рияда при приёме мировых лидеров.

Автор публикации напомнил, что в 2017 году Саудовскую Аравию посетил тогдашний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Ему устроили роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы, напоминавшей дворец. Гостеприимство саудитов при визите Путина оказалось ещё более радушным, считает Бемер.

Когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства, — рассказал журналист.

Он считает, что Байдена в Эр-Рияде встречают совсем по-другому.

Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. <...> Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах, — подчеркнул автор.

Бемер указал на то, что Белый дом проиграл в своей попытке заставить ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Для Вашингтона это был «первый и неожиданный отказ», из-за чего США не смогли создать «глобальный антироссийский фронт», заключил журналист.

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, который не стал отвечать на неудобный вопрос. Это произошло, когда журналистка спросила хозяина Белого дома, действительно ли в Вашингтоне сейчас считают ближневосточную страну изгоем.