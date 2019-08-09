https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар заявил о невозможности вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

По его мнению, Европа не сможет принять Киев, так как в противном случае это повлечёт за собой конфликт с Россией.

Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут, — заявил политолог в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» .

Рар пояснил, что от Украины ждали реформ на протяжении 15 лет, однако никаких изменений в стране так и не последовало. Он констатировал, что сейчас время уже безвозвратно упущено, так как именно в начале 2000-х годов Евросоюз был гораздо влиятельнее и богаче.

«Расширения Европейского союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», — заключил он.

Ранее News.ru писал о том, что ни одна страна не собирается помогать Украине возвращать Крымский полуостров. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. По его мнению, официальное непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, так как на полуострове всё равно действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании.