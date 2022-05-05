В ГД объяснили, как не допустить контрнаступления Украины в июле Депутат Соболев рассказал, как не допустить контрнаступления ВСУ в июле

Солдаты Вооружённых сил Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану, однако во избежание контрнаступления ВСУ необходимо действовать решительно, в частности уничтожать западное оружие, поставляемое Киеву, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, контрнаступление украинских войск в июле, о возможности которого сказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, маловероятно.

Меня удивляет вопрос: идёт оружие из западных стран. После того как они пересекли границу, почему мы не уничтожаем это оружие? Давно это нужно было сделать. Спецоперацию необходимо завершить и достичь поставленных целей, но надо, наверное, уже более решительно действовать. Нечего оглядываться никуда. Пересекло границу вооружение — значит, оно должно немедленно уничтожаться, есть же у нас высокоточное оружие, — сказал Соболев.

По его мнению, разговоры о контрнаступлении ВСУ не беспочвенны. На Украине вовсю работают американские инструкторы, которые учат местных военных.

Они рассчитывают на контрнаступление, отсюда и заявление Арестовича. Мы фактически воюем со всем Западом, только они воюют руками украинцев и до последнего украинца. Чтобы таких высказываний и действий не было, нужно немедленно уничтожать западное оружие, проходящее через границу Украины, — подытожил Соболев.

Ранее Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что ВСУ планируют крупное контрнаступление «в конце июня — начале июля», но Киеву необходимо для начала получить необходимые объёмы западного вооружения. Он подчеркнул, что в вопросе организации контрнаступления важно переобучение солдат ВСУ.