В ГД предсказали появление Малороссии на части территории Украины Депутат Чепа назвал регионы, которые никогда не вернутся под контроль Украины

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Нежелание жителей Херсонской области возвращаться под контроль Украины является волеизъявлением людей, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это вызвано тем, что ЛНР и ДНР в 2014 году, по сути, восстали против государственного переворота. Во многих регионах, среди которых Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, были крупные народные выступления против того произвола, что творили власти Киева. Чепа полагает, что шесть-восемь регионов могут определиться в некую республику.

В течение этих восьми лет много делали, чтобы локализовать протесты. Люди покидали Украину, миллионы людей уехали. На сегодняшний день это должно быть волеизъявление людей. Не знаю, как дальше будет развиваться история в Одессе, Николаеве, Запорожье. Это такие регионы, где люди, убедившись через какое-то время, что спецоперация не против них, не против людей, а за них, за мир, за свободу. Когда люди узнают правду, как за время спецоперации Зеленский заработал уже миллиард, то отношение к происходящим событиям поменяется. Я уверен, что шесть-восемь областей запросто могут объединиться в некую республику, которая будет называться Малороссия или как-то по-другому, в рамках Украины будут добиваться определённой автономии. Всё это возможно, — считает Чепа.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины исключено. По его словам, информация о якобы готовящемся освобождении Херсона украинскими войсками также является ложной.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.