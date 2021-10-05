В Финляндии считают, что Россия готовится к большой войне

Большая война Запада с Россией может начаться уже в ближайшие один-два года. На это указывают действия министра обороны РФ Сергея Шойгу, который участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму. Так считают авторы материала, опубликованного в финском издании Yle. Перевод приводит «ИноСМИ».

По мнению автора статьи, целью выборов было выражение поддержки действующей системе власти, а также её мировоззрению, прославляющему военную силу. Журналист указал на логику в том, что Шойгу стал главным кандидатом от правящей партии. Он принял во внимание и дружбу министра с президентом Владимиром Путиным.

Автор также напомнил, что глава Минобороны в августе говорил о «центре антироссийской пропаганды», который находится в Хельсинки. Репортёр предположил, что речь идёт о Европейском центре по борьбе с «гибридными угрозами».

В материале использован комментарий российского военного аналитика Павла Фельгенгауэра, который считает, что Россия находится на пороге войны. По словам Фельгенгауэра, подготовка к масштабному вооружённому конфликту началась 10 лет назад с представления командующими российскими вооружёнными силами Валерием Герасимовым и министром обороны Шойгу плана обороны России.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу отказался от думского мандата «Единой России». Он вернётся к исполнению своих прямых обязанностей в рамках руководства ведомством.