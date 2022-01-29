В Европарламенте власти Украины заподозрили в наркомании
Депутат Европарламента Крамон заподозрила власти Украины в наркомании
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:20, 30 января 2022
Виола фон КрамонФото: Jelinek, Hubert/imago-images.de/Global Look Press
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Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на позицию киевских властей по кризису вокруг Украины, которую они продолжают продвигать. После слов главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который усомнился в готовящейся «агрессии» РФ, она в Twitter поинтересовалась, не наркоманы ли возглавляют Украину.
Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит? — задалась вопросами евродепутат.
Арахамия ранее прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг отношений Украины и России. По его словам, в Киеве не знают «реальной причины», по которой США выбрали курс, несущий вред экономике республики.
Ранее стало известно, что Белый дом недоволен тем, как Киев открыто «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации Россией ситуации вокруг Украины. Из-за этого между США и Украиной «нарастает напряжённость». Некоторые чиновники американской администрации считают, что на Украине оказываемую США поддержку встречают «без особой благодарности».