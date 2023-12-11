В Эстонии захотели отменить цвета российского флага: как это возможно?

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Вряд ли туристы из Словакии ожидали, чем закончится их поход на рождественскую ярмарку на Ратушной площади в Таллине. Их благостное настроение нарушил полицейский наряд, потребовавший снять шапки, поскольку (о, ужас!) они оказались цветов российского флага. И полицейские были очень удивлены, узнав, что это такие же цвета, что и у... натовской Словакии. А еще они есть на государственных знаменах Чехии, Словении, Сербии, Хорватии.

Начиналось все с памятников

Борьба с символами приобретает у наших соседей совсем уж нездоровый характер. Начиналось все, казалось бы, со стремления к европейским стандартам. Георгиевская ленточка сначала оказалась замененной на европейские маки на лацкане. А затем и вовсе оказалась под запретом. Буквально на днях российского водителя на границе с Эстонией остановили за наличие в автомобиле георгиевской ленточки. Крамольную вещь конфисковали и заставили заплатить штраф в 400 евро.

Затем наступила эпоха сноса памятников «неправильным» историческим деятелям, связанным с общей историей с Россией или Второй мировой войной, время топонимических и географических переименований. Затем под угрозой штрафов и уголовного преследования запретили советские символы, а заодно и символы Российской империи. Той самой, до закрепления которой в Прибалтике «убогих чухонцев» немецкие бароны пускали в Таллин весьма ограниченным числом. В основном как прислугу.

Бывают, правда, и накладки, обидные для борцов со всем русским. Вот в Киеве уже все переименовали, но осталась улица имени Ермака. И тут рука дрогнула. Все же знают фамилию главы президентского офиса Андрея Ермака. Анекдот, как и вся кампания отречения от самих себя.

Нам хамят уже у нас дома

Истеричная реакция на наши исторические национальные символы иногда проявляется со стороны наших бывших соотечественников уже и в самой России. Так, два сотрудника посольства Литвы побывали под Красноярском на деревенском кладбище, где сорвали с оград георгиевские ленточки и выбросили их в урну. В принципе, этот поступок подпадает под статью о реабилитации нацизма — до пяти лет заключения. Но дипломаты хамят под защитой Венской конвенции.

А посол Польши Краевский не нашел ничего лучшего, чем проехать на своем «Мерседесе» по пешеходной зоне мемориала в Катыни. Так сказать, попрал все своими колесами. Так что определенного свойства вандализм уже не имеет границ.

Все начиналось с мелочей

Конечно, вслед за героями Михаила Булгакова можно повторить: «Шизофрения, как и было сказано». Но борьба с символами — прямое следствие искажения истории, ее переписывания в угоду нынешней конъюнктуре. Ведь отменяемые символы могли порождать очень неудобные для фальсификаторов вопросы. Поэтому они и находятся под все более лютыми запретами.

Но отменить Россию с ее культурой практически невозможно. В этом наша «мягкая сила». Причем, как выясняется, действенной может быть не только общепризнанная классика, но и такие явления поп-культуры, как телесериалы. Вот и наше «Слово пацана» не просто так покорило украинских зрителей, поставив рекорды просмотров. Ощущение недавнего общего прошлого просто проросло сквозь все запреты и отмены.

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