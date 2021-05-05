Парламент Белоруссии: в ЕС замалчивают тему попытки переворота в республике

https://static.news.ru/photo/d3bf5686-adb8-11eb-84b4-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Европейские парламентарии замалчивают тему попытки госпереворота в Белоруссии, заявил председатель палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.

Об этом он сказал в Минске на встрече с делегацией из Молдавии во главе с председателем её парламента Зинаидой Гречаный.

Глубоко в этих вопросах никто, к сожалению, не разбирался после августовских событий. Хотя мы направляли письма всем спикерам парламентов стран, которые входят в Европейский союз. Но, к сожалению, от одного или двух только получили ответы. Они только рассматривают на парламентских ассамблеях эти вопросы, а то, что это была реальная попытка совершения государственного переворота в Беларуси, об этом все замалчивают, — сказал Андрейченко, согласно сообщению БелТА.

Андрейченко подчеркнул, что Белоруссия — государство миролюбивое, дружественное.

«И мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в причастности к «преступлениям против человечности». Заявление от лица четырёх белорусов поступило в Генпрокуратуру в городе Карлсруэ (ФРГ). Заявление подали четыре адвоката из Берлина, один из них — Бенедикт Люкс — является депутатом от партии «Зелёных». Юристы утверждают, что в их распоряжении находятся документы, подтверждающие применение пыток властями Белоруссии, речь идёт о более чем 100 подобных случаях.