Парламент Белоруссии: в ЕС замалчивают тему попытки переворота в республике

Европейские парламентарии замалчивают тему попытки госпереворота в Белоруссии, заявил председатель палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.
Об этом он сказал в Минске на встрече с делегацией из Молдавии во главе с председателем её парламента Зинаидой Гречаный.
Глубоко в этих вопросах никто, к сожалению, не разбирался после августовских событий. Хотя мы направляли письма всем спикерам парламентов стран, которые входят в Европейский союз. Но, к сожалению, от одного или двух только получили ответы. Они только рассматривают на парламентских ассамблеях эти вопросы, а то, что это была реальная попытка совершения государственного переворота в Беларуси, об этом все замалчивают, — сказал Андрейченко, согласно сообщению БелТА.
Андрейченко подчеркнул, что Белоруссия — государство миролюбивое, дружественное.
«И мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в причастности к «преступлениям против человечности». Заявление от лица четырёх белорусов поступило в Генпрокуратуру в городе Карлсруэ (ФРГ). Заявление подали четыре адвоката из Берлина, один из них — Бенедикт Люкс — является депутатом от партии «Зелёных». Юристы утверждают, что в их распоряжении находятся документы, подтверждающие применение пыток властями Белоруссии, речь идёт о более чем 100 подобных случаях.