В ЕС обвинили Лондон в срыве торгового соглашения

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Великобритания делает заключение торгового соглашения с Евросоюзом маловероятным, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Великобритания делает заключение торгового соглашения на данный момент маловероятным, — цитирует его ТАСС.

Барнье также добавил, что Брюссель и Лондон «всё ещё далеки» от достижения сделки по новым отношениям. Отмечается, что своё заявление переговорщик сделал на пресс-конференции после очередного раунда переговоров.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет. Она добавила, что согласование деталей соглашения после октября 2020 года между ЕС и Лондоном также исключено, так как это потребовало бы более длительного пребывания Великобритании на едином рынке. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что премьер-министр страны Борис Джонсон категорически исключил такую возможность.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года, писал NEWS.ru.