В МВД Энергодара заявили о задержании пятерых подозреваемых в диверсиях

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские правоохранители в подконтрольном ВС РФ Энергодаре Запорожской области задержали группу из пяти человек, подозреваемых в подготовке диверсий, заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов в эфире Первого канала. Он также рассказал о задержании одного из работников Запорожской АЭС.

На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Один из них был насильно записан в эту группу, — сказал он.

Ранее на мэра Энергодара Андрея Шевчика было организовано покушение, в результате которого он был ранен. На данный момент глава города находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В электрощитовом шкафу в подъезде дома, где жил мэр, было заложено взрывное устройство. В результате взрыва пострадали также два охранника градоначальника.

В адрес Шевчика часто поступали угрозы со стороны ВСУ. Член Главного совета СГА области Владимир Рогов выразил мнение, что ответственность за случившееся лежит на «диверсионной группе, давно готовившей покушение».